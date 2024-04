Enhil-Nikkal Reine d'Ougarit

A l'âge du bronze, vers 1214 avant Jésus-Christ, dans la célèbre capitale Hattousa du Grand Empire hittite, le destin de la princesse Enhil-Nikkal, fille de Tudhaliya IV, semble tracé par les desseins des dieux et les intérêts des hommes : elle deviendra la reine de la luxuriante ville d'Ougarit, lieu de tous les échanges, carrefour des routes commerciales reliant les empires. Néanmoins, Ammourapi son époux, cet homme jaloux et possessif pourrait-il se débarrasser de cette jeune femme trop intelligente ? Sa farouche rencontre avec le pirate Kurdanu scellera-t-elle sa destinée ? Trouvera-t-elle la paix à Kinulua, cette ville forteresse sacrée, berceau des amours de ses illustres grands-parents ? Sa déesse bien-aimée, Ishtar, sera-t-elle à jamais à ses côtés ? Tout n'est peut-être pas gravé sur les tablettes d'argile ! Au coeur d'un monde de passions et de violences, découvrez le destin exceptionnel d'une femme courageuse et talentueuse, du désert de Syrie à la grande mer bleue d'Aruna-Antara ! Un roman d'aventure et d'amour passionnant à la croisée des Empires ! Prenez cet enfant et qu'il soit le vôtre, vous vouliez une fille les dieux vous envoient la mienne, murmurait l'agonisante Asnu-Hepa. C'est ainsi, selon les dernières volontés de sa mère, que la petite fille aux lapis-lazui allait vivre dans la capitale Hatousa.