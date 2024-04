L'Homme qui ressemblait au Christ

1291, au temps de la dernière croisade. Dans une Palestine en proie au chaos, un jeune chevalier écossais disparaît mystérieusement. Pour son malheur, son visage ressemble à celui du Christ des images pieuses. Ses ravisseurs, des trafiquants de reliques, lui font subir tous les supplices de la Passion. Dans quel mystérieux dessein ? Depuis l'Ecosse, persuadée qu'il est encore en vie, sa soeur se lance à sa recherche. Une longue course-poursuite s'engage, qui la mènera en Haute Galilée, puis à Bagdad et dans l'empire mongol du grand Khan de Perse. Comment libérer son frère ? Et comment empêcher que le linge qui a recouvert son corps passe pour le Saint Suaire du Christ ? Un magnifique roman érudit où prime l'aventure. Serge Perraud, Le Littéraire. com. Haletant ! France Dimanche.