Le Murder club enquête. Tome 3, Le mystère de la balle perdue

Le Murder Club échafaude le plan de bataille d'une nouvelle enquête. La plus solaire de ces quatre détectives octogénaires, Joyce, a jeté son dévolu sur un étonnant dossier : le meurtre présumé, dix ans plus tôt, d'une journaliste dénonçant une fraude fiscale. Si, pour obtenir des informations, Ron, l'ancien syndicaliste, doit passer à la télévision, qu'à cela ne tienne ! Même Elizabeth, l'ex-espionne, sera là pour le soutenir, malgré l'odieux chantage dont elle est victime... Une troisième enquête qui fait honneur au succès international du Murder Club du jeudi, où tendresse, humour et amitié le disputent à l'appât du gain sous la plume incomparable de Richard Osman. Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Sophie Alibert.