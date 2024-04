Le Bébé et sa mère

Redonner confiance aux mères angoissées, rappeler qu'elles savent intuitivement quels sont les sentiments et les besoins de leur bébé, et expliquer d'où leur vient cette formidable compétence qui ne s'acquiert pas dans les livres, tel est l'enjeu de ce recueil où, avec simplicité et se plaçant toujours du côté des mères face au pouvoir médical, Winnicott parle de la grossesse, de la naissance et de l'allaitement, de la communication mère-enfant - bref, de tout ce qu'une mère fait naturellement et qui favorise le développement harmonieux de son enfant.