LinkedIn. 34 outils et 8 plans d'action

Surnommé parfois le "Facebook pro", LinkedIn est le 1er réseau social professionnel en France et dans le monde. Aujourd'hui incontournable, il rassemble plus de 19 millions d'inscrits (dont environ 10 millions d'utilisateurs actifs) en France. Réseautage, développement business, influence, marketing, recrutement... les usages et fonctionnalités n'ont cessé de se développer ces dernières années. Comment construire son profil personnel, l'animer et le rendre attractif ? Comment gagner en visibilité? Quel contenu créer et comment ? Comment développer son réseau et obtenir plus d'opportunités ? Voici quelques-unes des questions auxquelles répond ce livre, très opérationnel. Les outils sont complétés d'interviews d'experts et d'exemples de publications. Cette nouvelle édition entièrement actualisée vous présente tous les changements de LinkedIn.