Animer vos réunions. 73 outils et méthodes

Quel que soit votre métier en entreprise ou en indépendant, vous êtes amené à organiser et animer des réunions en présentiel ou à distance. Les techniques et outils pour bien préparer et lancer la réunion, les techniques d'animation et de régulation de réunion, les outils de production et les techniques pour clôturer une réunion efficacement, voici ce que vous offre cette Boîte à outils. Vous apprendrez aussi à conduire des réunions avec aisance, y compris à distance, à faciliter le travail en groupe en choisissant les outils les mieux adaptés et gérer les relations au sein du groupe en particulier les situations difficiles s'il y en a. La boîte à outils est riche de nombreux exercices et mises en situation. les plateformes à distance, les réunions hybrides, Chat GPT... Si cette deuxième édition apporte toujours des outils simples et pragmatiques pour animer plus efficacement vos réunions , elle met l'accent sur la pratique des réunions en ligne et les outils digitaux associés !