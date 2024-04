Cold Cases. 10 crimes, 10 victimes, 10 revirements spectaculaires... Revivez l'enquête !

Un jour gris d'automne dans le centre-ville d'Agen, une fillette de 10 ans se fait enlever aux yeux et à la vue de tous en sortant de l'école. 123 coups de couteau, un corps abandonné en pleine campagne par une nuit d'hiver glaciale, une jeune victime âgée de vingt ans... Un petit garçon disparaît la nuit dans un centre de vacances, son corps est retrouvé nu et ligoté dans un étang. Qu'est-il arrivé à cette enfant, cette jeune femme, ce petit garçon ? Qui se cache derrière ces disparitions soudaines, ces viols, ces meurtres terribles ? Journalistes spécialisées dans les faits divers, Cyrielle Adam et Marion Garnier ont longuement enquêté sur ces histoires tragiques et sont persuadées que la vérité est dans le dossier. Dans cet ouvrage, elles reviennent sur dix cold cases qui ont marqué les esprits et racontent comment, un beau jour, grâce à la ténacité d'un parent, d'un enquêteur, d'un avocat, ces affaires non élucidées, reviennent brutalement dans l'actualité. A la manière d'un thriller, chaque histoire remonte le fil du temps, à partir du jour où tout a basculé, pour nous plonger au coeur du drame et nous faire revivre l'enquête de l'intérieur. Captivant. Marion Garnier et Cyrielle Adam sont journalistes-réalisatrices spécialisées dans les faits divers. Marion Garnier est rédactrice en chef de l'émission Non Elucidé sur RMC Story. Cyrielle Adam est rédactrice en chef de la collection "Enquête Chrono" sur RTL9. Ensemble, elles ont réalisé de nombreux documentaires consacrés à différents cold cases.