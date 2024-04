MONSTRES ET COMPAGNIE - Disney Cinéma - L'histoire du film - Disney Pixar

Toute l'histoire du film Monstres et Compagnie dans un album grand format, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. - L'histoire complète du film avec des textes courts et faciles à lire, rythmés par des dialogues et des images en pleine page. Dès 3 ans. Résumé : Dans la ville de Monstropolis, l'énergie provient des cris de peur des humains. Chaque nuit, les Terreurs, des monstres d'élite, se rendent donc dans les chambres des enfants pour les effrayer. Mais un soir, une drôle de petite fille déboule à son tour dans le monde des monstres et s'accroche à Sulli, le plus effrayant de tous. Quelle catastrophe ! Monstropolis est en danger...