De toi à moi with love - tome 2

Après leur rupture, Charlie et Jared ont repris tant bien que mal le cours de leur vie. Elle, en se consacrant à son travail. Lui, en se réfugiant dans l'alcool et les aventures sans lendemain. Pourtant, aucun des deux ne parvient à oublier l'autre. Quand le destin les réunit de nouveau, le choc est brutal. Tandis que Charlie essaie de ne pas succomber, Jared tente de se racheter auprès de celle qui ne quitte plus ses pensées. Rapidement, la rancoeur et les regrets laissent place au désir et à la passion. Entre eux, tout est plus puissant, tumultueux. Mais retrouver une relation saine semble compliqué. Jared se montre toujours aussi incontrôlable et Charlie ne veut plus souffrir à cause de lui. Lorsque la menace des paparazzis plane sur eux, l'équilibre fragile de leur couple va être davantage chamboulé. Face aux médias, ils n'ont pas d'autre choix que de s'allier pour dépasser leurs craintes et leurs différends.