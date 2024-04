Le journaliste canadien Roger Ashley couvre un événement sans précédent : une découverte scientifique permet de ramener certaines personnes d'entre les morts. Le coeur de ces "undeads" , comme on les surnomme, ne bat plus... Pourtant, ils parlent et raisonnent comme les humains vivants, et leur mémoire est intacte. En outre, ils disposent de facultés physiques et intellectuelles extraordinaires, qu'ils mettent au service de l'ONU, oeuvrant ainsi au bonheur de l'humanité. Mais leur existence cache un sombre secret, autour duquel gravite une poignée de personnages aux destins croisés. Epopée fantastique, Le Secret des morts est un roman d'une captivante noirceur. Ce récit unique, dont l'action se déroule aux quatre coins du monde et sur plusieurs époques, est de ceux dont on se souvient à jamais.