The Boys T01 : ça va faire très mal !

Les Sept sont les plus puissants héros de la Terre. Ils nous défendent contre les pires menaces. Mais qui nous protège de ces psychopathes pervers ? Alors que sa petite amie a été accidentellement tuée par un membre des Sept, Hughie est recruté par Billy Butcher pour rejoindre son équipe chargée de surveiller les super-héros. En cas de dérapage, les P'tits Gars n'hésitent pas à les ramener dans le droit chemin... Redécouvrez The Boys en format poche ! Il n'y a pas que les titres Marvel qui passent au format poche ! Fort du succès de la série The Boys sur Amazon Prime Video, le comic book se décline lui aussi en petit format à petit prix : une parfaite porte d'entrée pour conquérir de nouveaux lecteurs !