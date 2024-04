Ultimate Spider-Man T01 Pouvoirs et responsab

Quand le timide Peter Parker est mordu par une araignée radioactive, il ignore que cet incident anodin va bouleverser sa vie. Le voici investi des pouvoirs et des réflexes d'une araignée, ce qui va lui permettre de devenir Spider-Man et de combattre le crime ! Mais un adolescent est-il de taille face à des brutes sanguinaires comme le Caïd ? Evènement ! Panini Comics lance sa collection poche MARVEL ! Cette nouvelle collection propose les sagas les plus importantes de l'univers Marvel en format poche, à moins de dix euros l'album. Lecteurs anciens ou novices, emmenez partout les oeuvres les plus accessibles et les plus importantes de la longue histoire Marvel. Le choix des séries Ultimate était une évidence pour le lancement de la gamme, puisqu'elles ont été spécifiquement pensées pour présenter les plus grands héros à un nouveau public.