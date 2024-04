Marvel - Les aventures de Spider-Man : Je... déteste... Spider-Man !

Elles sont plutôt mouvementées les journées de Spider-Man ! Il faut toujours faire le grand écart entre sa vie personnelle et la lutte contre le crime ! Face au Bouffon Vert, à la Gargouille Grise ou à Pyro, Peter Parker a des journées bien chargées. Heureusement, il peut compter sur l'aide de la Torche ou de Night Fighter ! Refonte de la gamme MARVEL ADVENTURES, qui propose des histoires adaptées au public le plus jeune. Spider-Man est évidemment notre premier choix pour ouvrir cette nouvelle collection, avec une sélection d'histoires accessibles et colorées !