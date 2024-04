Fall of X T03 (Edition collector) - COMPTE FERME

Les manigances d'Orchis ont exacerbé la peur des mutants, il est temps pour Captain America de ressusciter le concept des Uncanny Avengers, pour prôner la réconciliation. Avec lui, Malicia, Deadpool, Vif-Argent, Psylocke et Monet vont traquer le nouveau et terrifiant Captain Krakoa ! On constate aussi le reste des conséquences du Gala des Damnés et malgré le chaos... un mariage a lieu ! L'une des plus importantes séries de Fall of X, Uncanny Avengers, est lancée dans ce numéro, mais l'autre événement de taille est le mariage d'un membre important des X-Men... un mariage à mettre en parallèle avec les événements de MARVEL COMICS 4, qui paraît également ce mois !