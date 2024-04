Que devient l'identité ?

Partout, il est question d'identité. Elle semble devenue un enjeu crucial, objet de passions et de conflits exacerbés. Les uns défendent, avec un acharnement intense, "leur" identité - nationale, régionale, linguistique, culturelle, sexuelle ou ethnique. Ils la revendiquent et l'exhibent, craignant qu'elle ne disparaisse à cause de la construction européenne, de la mondialisation, de l'uniformisation technique, de la négation des différences... Tandis que d'autres la décrivent par nature comme indécise et fluide. Qu'est-ce donc que l'identité ? Est-elle unique ou multiple ? Personnelle, collective, historique, bio­logique, psychologique... ? Entre fixité et ­mobi­lité, entre être et devenir, a-t-elle la vertu de nous donner un visage, qui pourrait s'évanouir si nous ne sommes pas sur nos gardes ? Des philosophes abordent de manière claire cette série d'interrogations, en revenant sur l'histoire de ce concept et son évolution actuelle.