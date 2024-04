l'art de la cueillette. Les bienfaits naturels des plantes sauvages

Pendant presque la totalité de notre histoire sur Terre, les plantes sauvages ont formé la base de l'alimentation humaine. Mais notre désir de progrès économique et social les a longtemps reléguées dans l'oubli. Aujourd'hui, elles font leur grand retour, et il apparaît à l'analyse que leur valeur nutritive est stupéfiante. Non modifiées par l'agriculture, elles regorgent de nutriments essentiels pour notre santé.