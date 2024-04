10 clés pour comprendre le sol

A quoi sert le sol ? Que se passe-t-il dans le sol ? Ces deux questions se posent naturellement (ou devraient se poser) à toutes les personnes intéressées par les milieux naturels et particulièrement par celles qui les utilisent. Certes, le sol a été perçu différemment au cours de l'évolution de l'humanité. D'abord considéré comme un simple plancher sur lequel on marche, puis progressivement comme le support des productions animales et végétales, il est aujourd'hui appréhendé comme un compartiment des écosystèmes naturels ou modifiés par l'homme, les agroécosystèmes par exemple. 10 clés pour comprendre le fonctionnement et les fonctions du sol avant d'aller plus loin ! 1. Le sol est un milieu poreux. 2. Des ions et des molécules non ionisées sont immobilisés et mobilisés dans le sol. 3. Des organismes vivants sont présents dans le sol. 4. Des transports de matières ont lieu dans le sol. 5. Le sol est le siège de transformations chimiques. 6. Le sol est réservoir d'eau pour les organismes vivants. 7. Le sol est source de nutriments pour les végétaux. 8. Le sol influe sur la qualité de l'air et des eaux. 9. Le sol est un milieu menacé. 10. Les pratiques culturales et les fonctionnements du sol.