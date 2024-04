Spirits Seekers Tome 16

Hyôma Kunato est un jeune homme qui a assisté à l'assassinat de son frère et de sa soeur par l'esprit d'une ombrelle. Botan Nagatsuki, quant à elle, est une jeune fille qui vit avec des Tsukumogami et les considère comme sa famille. Dans la capitale millénaire de Kyoto, leur épopée arrive à sa fin. Voici le dénouement tant attendu d'une série sur les humains, les choses, les âmes et les liens entre eux !