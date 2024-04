Ca commence comme ça : un homme, plutôt jeune, hèle un taxi. Une Mercedes noire. A l'intérieur du taxi, une jeune femme, habillée de cuir noir. C'est Carla. L'homme est pressé, vite à l'aéroport, compagnie Transaerial, au départ. Il est anxieux. Quand il arrive, c'est trop tard, l'avion a décollé. Il retrouve Carla, qui lui propose de le ramener en ville. L'homme lui raconte son histoire : le coup de foudre, réciproque, avec une belle étrangère, l'amour fou, la fuite de celle-ci, et cette nouvelle que la radio diffuse dans le taxi : un appareil de la Transaerial, en direction de New York, s'est crashé peu après le décollage, avec à son bord 450 passagers. On ne sait pas s'il y a des survivants... C'est la première des histoires courtes qui composent ce livre. Il y en a d'autres, toujours avec Carla à son volant, qui écoute les confidences de ses clients. Des morceaux de vie, des drames le plus souvent... Ce roman graphique majeur, signé Baudoin et Lob, est enfin réédité dans le cadre d'une série de 5 rééditions prévues pour les 50 ans de Futuropolis en 2024.