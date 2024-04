On définit la gouvernance d'entreprise comme le moyen de légitimer ceux qui, dans l'entreprise, ont le droit d'en orienter l'activité et la stratégie. L'histoire montre comment ce droit a évolué pour arriver aux questionnements contemporains sur la responsabilité sociale des entreprises.Dans cette synthèse appelée à devenir une référence, Pierre-Yves Gomez détaille les trois grands pouvoirs de gouverner – le souverain, l'exécutif, le contrôle – qui permettent de définir des " régimes de gouvernance ", comme on parle de régimes politiques. Il montre ainsi comment les cultures et les institutions nationales donnent à des acteurs différents un accès au gouvernement des entreprises, exposant les principaux problèmes qui se posent aujourd'hui.Derrière cette apparente question technique, Pierre-Yves Gomez analyse en quoi la manière dont s'établit la gouvernance d'entreprise détermine, bien au-delà de la vie des affaires, une large part des décisions économiques et politiques de nos sociétés.