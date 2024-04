Révélez votre singularité. 9 films inspirants pour oser être soi

Affirmez votre singularité et osez être vous-même ! Pourquoi tant de prises de parole nous lassent et sonnent creux ? Pourquoi avoir un travail qui a du sens nous semble si difficile ? Pourquoi craignons-nous d'être remplacé, un jour, par l'intelligence artificielle ? Parce que nous n'incarnons pas notre singularité ! Or en entreprise, comme dans notre vie personnelle, réconcilier performance et bien-être passe par révéler ce qui nous rend unique, de la source de notre leadership à son plein déploiement en public. Dans ce livre, j'ai identifié pour vous 9 clefs essentielles pour développer votre leadership propre. Pour chacune d'elles, - un film spécifique vous donne l'inspiration, - des modèles performants de coaching vous aident à faire le lien avec votre vie professionnelle et personnelle, - des exercices concrets permettent une mise en pratique immédiate. Et si l'avenir vous ressemblait ?