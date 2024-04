Les espions français parlent

La parole est aux espions. D'anciens agents et responsables des services secrets racontent plus d'un demi-siècle de guerre secrète à la française, avec en contrepoint des archives éclairant l'histoire de notre système de renseignement. L'ouvrage conduit le lecteur dans les coulisses de la guerre froide, aux côtés d'un officier chargé de collecter du renseignement à Moscou, ou des patrons de la DST, dans leur traque des réseaux soviétiques en France. La correspondance de Jacques Foccart révèle les ressorts cachés de l'action des agents français dans la " Françafrique " . Des responsables de la DGSE reviennent sur leurs opérations clandestines, certaines connues, comme l'échec du Rainbow Warrior, d'autres réussies mais restées secrètes, notamment en matière de diplomatie parallèle - et peu conventionnelle. Enfin sont expliquées les stratégies mises en oeuvre contre le terrorisme après la fin de la guerre froide : d'anciens patrons des RG et de la DST dévoilent dans ces pages comment plusieurs attentats ont pu être évités sur le territoire national. Une contribution majeure à l'histoire des services français, par ceux-là mêmes qui l'ont vécue. Sous la direction de Sébastien-Yves Laurent Avec Jean-Pierre Bat, Jean-Marc Le Page et Floran Vadillo Préface de Marc Dugain