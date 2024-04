Prier 15 jours avec Jeanne d'Arc

Jeanne d'Arc (1412-1431) était une bergère de Lorraine. Brusquement entrée dans la vie publique à l'âge de 17 ans et morte martyre deux ans plus tard, elle fait partie des figures féminines les plus connues et les plus représentées à travers le monde. Un parcours atypique, de la sorcière supposée à la véritable sainte. Les comptes-rendus de son procès puis de sa réhabilitation repris dans cet ouvrage se révèlent précieux pour approcher Jeanne et mieux comprendre sa relation à Dieu. On y découvre une femme étonnante d'aplomb et de vie dans l'Esprit, qui se retrouve sommée de s'expliquer sur ce lien qui l'unit à Dieu, sur le message délivré par ces "voix" qui la visiteront jusque dans sa prison. C'est tout un pan de notre Histoire qui est revisité ici, à partir de l'une des plus grandes erreurs judiciaires de tous les temps. Didier Dastarac a exercé dans les collectivités territoriales avant de devenir directeur adjoint des services du Havre en 2005, puis de la Haute-Loire (2007-2014). Son ascendance le rattache à plusieurs compagnons de Jeanne d'Arc.