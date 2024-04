Prier 15 jours avec Léonie Martin. Soeur de sainte Thérèse

Léonie Martin (1863-1941) est la fille rebelle des saints époux Louis et Zélie Martin. Ici, nulle question de parcours éclatant ou de sainteté exemplaire : Léonie déconcerte toute sa famille, tant par son indiscipline que par ses échecs scolaires à répétition, et semble en tous points différente de ses quatre brillantes soeurs. Après une enfance jugée détestable et une adolescence chaotique, la "pauvre Léonie" cherche sa voie pendant treize longues années. Ce n'est qu'à l'âge de 36 ans qu'elle parvient enfin à se stabiliser chez les visitandines de Caen, où elle devient soeur Françoise-Thérèse. Sa devise est audacieuse : "Confiance envers et contre tout ! " Cette audace lui vaudra d'atteindre le sommet de l'enfance spirituelle. Au gré des notes intimes de Léonie et de correspondances inédites, nous découvrons une figure attachante dont le style décapant ne laisse personne indifférent. Sa cause de béatification est en cours. Soeur Chantal-Marie Rondeau est visitandine du monastère de La Roche-sur-Yon (Vendée). Solène Babeau, mariée, licenciée canonique en théologie, est affiliée au monastère de la Visitation de La Roche-sur-Yon.