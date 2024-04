Capture Mag - Numéro 1

Dans ce numéro 1, Capture Mag met à l'honneur William Friedkin ! Vous retrouverez un dossier complet de 76 pages en trois parties sur sa carrière avec : un entretien inédit avec William Friedkin dans chacune des parties (trois entretiens pour trois périodes distinctes) des entretiens de ses collaborateurs : le scénariste Walon Green et le monteur Bud S. Smith. Mais aussi un retour sur les films de sa carrière : French Connection, L'Exorciste, Cruising, Le Sang du châtiment, La Nurse, Traqué, Killer Joe, etc. Et ce n'est pas tout : vous trouverez également des articles sur Michael Caine, La Personne aux deux personnes, L'Eté en pente douce, Avatar 2, Steven Seagal et plus encore !