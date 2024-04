Les sentiers d'Emilie dans les Vosges. 25 promenades pour tous, 3e édition

Emboîtez le pas d'Emilie pour découvrir cette partie du massif des Vosges autour de Gérardmer la "? Perle des Vosges ? " Les Sentiers d'Emilie ce sont des promenades pédestres accessibles à toutes et tous de 1 ? h ? 30 à 4 ? h ? 15 à découvrir le temps d'un week-end ou durant des vacances Vers le toit de la Lorraine le Hohneck 1 ? 363 m vous flirterez avec les crêtes de la ligne bleue Vers le Grouvelin vous foulerez des chaumes d'altitude puis dans les vastes forêts du défilé de Straiture vous découvrirez le monde des géants des épicéas uniques en France et hauts comme des immeubles ? A moins que vous ne préfériez savourer les embruns frais d'une cascade comme celles de la Pissoire ou de Mérelle Certaines balades sont plus difficiles que d'autres plus longues plus vertigineuses également mais les 25 destinations proposées sont là pour étancher votre soif de découvertes de grands espaces à travers les différents paysages et milieux de vie de la montagne vosgienne&NewLine ; En bonus un QR-Code par balade permettant de télécharger la trace GPS pour une navigation sur smartphone via l'application mobile de votre choix