Cahier 4, Phanères. Les cahiers de l'étudiant - CAP BP Bac Pro BTS

Les référentiels de compétences pour les formations aux différents diplômes de l'Esthétique Cosmétique Parfumerie comportent outre les techniques esthétiques proprement dites des connaissances à acquérir nommées ' Savoirs associés ' représentés par plusieurs disciplines en prise directe avec les techniques esthétiques (Biologie Cosmétologie Technologie). Les Cahiers de l'étudiant en Esthétique Cosmétique Parfumerie adoptent une démarche résolument innovante en proposant un même support de cours pour l'enseignement de ces disciplines aux différentes formations CAP BP Bac Pro BTS. Cette décision est dictée par le fait que le socle de connaissances est le même pour toutes les formations le niveau d'enseignement montant en puissance au fur et à mesure de l'avancée dans la filière. Il était donc logique de construire un seul support qui traite l'ensemble des savoirs à acquérir pour tous les diplômes. Cette offre est également un moyen de permettre à l'étudiant de se confronter aux niveaux supérieurs de la filière. Six cahiers traitent l'ensemble des programmes en vigueur en particulier le nouveau référentiel du BTS Esthétique Cosmétique Parfumerie les cours étant enrichis de multiples informations dans le texte de vidéos et de podcasts (via des QR Codes). Chaque élève ou étudiant peut repérer aisément ce qui le concerne dans un intitulé ' Je dois savoir ' à l'entrée de chaque chapitre. De nombreux questionnaires permettent à l'étudiant d'évaluer et de développer ses connaissances.