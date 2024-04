Professeure de chant de la Star Academy, Adeline Toniutti est LA révélation, sur TF1, de l'émission culte. Chaque semaine, sa flamboyance, son énergie, son expertise ont touché des millions de téléspectateurs. Derrière les feux des projecteurs, celle qu'on surnomme la "fille du facteur" ou la "soprano rock'n'roll" a réalisé un véritable parcours du combattant pour traverser les épreuves que la vie lui a infligées et pour retrouver le bonheur. Destinée à être chanteuse d'opéra, un accident domestique la prive de sa voix. Son compagnon se met alors à la maltraiter, les coups s'enchaînent, anorexie et chute sociale s'ensuivent. Cette vie, qui a pu la mener au bord du suicide, Adeline Toniutti nous la raconte dans Incandescente pour toujours. Intime, elle se livre, "l'âme dans la plume" , à travers un récit poignant avec le ton et la force qu'on lui connaît, afin de nous rappeler : "Tant qu'on respire encore et qu'on ne nous a pas fermé les yeux, il faut se battre". Adeline Toniutti est chanteuse et pédagogue de renom, entourée de médecins spécialistes, elle anime des colloques internationaux pour faire avancer l'expertise sur la voix. Femme de télévision et artiste engagée, parmi ses combats, elle lutte tout particulièrement contre les violences conjugales.