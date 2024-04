Sur le pouce. Un petit doigt pour la main, un pas de géant pour l'humanité

En dépit de sa petite taille, le pouce occupe une place centrale dans notre vie. Héros discret, il est un outil essentiel dans la réalisation de nombreuses prouesses techniques et un marqueur de l'évolution de l'humanité. Bien plus qu'un simple doigt, il symbolise l'histoire de notre espèce. Ce petit élément de notre anatomie a joué un rôle crucial. Sa capacité à s'opposer aux autres doigts a été fondamentale pour notre habileté manuelle, transformant des primates arboricoles en fabricants d'outils. On avait compris son importance dès les grottes préhistoriques, où il est représenté - par des mains comprenant un pouce. Grâce à lui, nous pouvons non seulement manipuler des objets, mais les représenter, en un mot : communiquer et créer. Il est le rassurant compagnon des bébés. On le retrouve dans de nombreuses expressions du langage courant. Au-delà de cette présence familière, il reste un sujet de recherche pour les scientifiques. Ils montrent que, bien qu'il ne soit pas le propre de l'être humain, son degré de sophistication a permis à notre espèce d'occuper une place à part dans le règne animal. Dans ce livre à la fois personnel, vivant, et impeccable d'un point de vue scientifique, Mathieu Vidard fait d'un petit sujet une grande aventure.