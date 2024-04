Bloc 1 Services et entretien dans l'env. collectif de la personne - CAP AAGA - Ed 2024 - Livre élève

Une approche concrète et professionnelle du Bloc 1 du CAP AAGA. - 30 dossiers courts et complets : - Une page d'ouverture avec une situation d'ancrage dans une pratique terrain - Des activités variées, très illustrées - Un "je retiens" suivi d'un court "je me teste" - Des fiches détachables qui détaillent sous forme visuelle les étapes des principales techniques : lavage du sol, bionettoyage, entretien du linge... - De nombreuses vidéos complètent ces fiches, notamment pour la compétence C1. 3 - En fin d'ouvrage, deux pages présentent la nouvelle épreuve E1Ce manuel est enrichi de ressources numériques gratuites foucherconnect : Vidéos, synthèses audio, exercices interactifs