Connexions - VENDRE, suivre les ventes, fidéliser et dév. la rel. client - 1re-Tle Bac Pro - 2024

Conforme au référentiel du Bac Pro Métiers du Commerce et de la Vente, cet ouvrage traite de façon exhaustive les compétences et capacités attendues. - Le programme est traité dans une série de dossiers en contexte professionnel accompagnés de scénarios - Chaque dossier est composé d'activités attractives, d'une synthèse visuelle, rédigée et audio, et d'exercices d'application pour retravailler les compétences via de nouveaux contextes - Des scénarios professionnels : pour croiserles compétences des différents dossiers d'une même partie. Un parcours guidé numérique permet de mettre en oeuvre la différenciation - 4 jeux de rôles : s'entraîner à l'oral de manière ludique et favoriser les activités en groupeCe manuel est enrichi de ressources numériques gratuites foucherconnect : vidéos, synthèses en PDF et en version audio, fichiers bureautiques, quiz interactifs