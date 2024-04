Tout le diplôme infirmier. 3e édition

L'intégralité des UE du DEI et des connaissances indispensables à connaître : - + de 600 fiches mémos classées par UE et par semestre largement illustrées de schémas et tableaux en couleur pour faciliter compréhension et mémorisation - pour s'entraîner aux partiels, des évaluations semestre par semestre à retrouver en ligneAu sommaire : 1 - Sciences humaines, sociales et droit 2 - Sciences biologiques et médicales 3 - Sciences et techniques infirmières, fondements et méthodes 4 - Sciences et techniques infirmières, interventions 5 - Anglais Les auteurs, au nombre de 57, sont professeurs d'universités, cadres de santé, maîtres de conférence et tous enseignent en IFSI sur la France entière. Un ouvrage complet à conserver durant toute sa formation !