Les royaumes sauvages. 3 Le Grand Tournoi

Désormais membres de la Guilde, Barclay et ses amis se retrouvent dans le Royaume du Désert afin de passer leurs examens. Si Barclay est ravi d'étudier à la prestigieuse université d'Al Farad et de retrouver de vieux amis, il est moins enthousiaste à l'idée du Grand Tournoi, le traditionnel concours de farces qui oppose les quatre filières d'apprentis. Mais lorsque de mystérieuses tempêtes de sable surgissent dans le désert et qu'une bibliothèque magique abritant une Bête Légendaire fait une soudaine apparition au sein de l'école, il lui faudra affronter pire que les examens...