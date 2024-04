Contrôle de gestion. 59 outils clés en main

Comment évaluer la performance du contrôle de gestion ? Comment mesurer la rentabilité des investissements ? Comment établir une cartographie des stocks ? Comment optimiser le pilotage de la performance ? Quels critères prendre en compte pour un diagnostic de gestion ? Comment améliorer le système d'information décisionnel et accompagner le progrès de l'entreprise ? Découvrez 60 outils et méthodes indispensables à la mise en place d'un contrôle de gestion efficace. Chaque outil, traité de façon synthétique et pratique, est décrit sur 2 ou 4 pages par un schéma, les objectifs spécifiques, le contexte d'utilisation, les étapes de mise en oeuvre, les avantages et les précautions à prendre, ainsi que des conseils méthodologiques. Certains outils sont complétés par un approfondissement et un cas d'entreprise. Des compléments vidéo, accessibles par QR code, vous présentent les outils en situation.