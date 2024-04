La psychopathologie de l'enfant a pour objet d'étude les formes spécifiques que revêt la souffrance psychique de l'enfant, à travers une symptomatologie très variée, à la lumière de ses interactions avec son environnement et de ses capacités d'évolution. Cet ouvrage propose une synthèse de la psychopathologie infantile (de la naissance à 10-12 ans) selon une triple démarche qui vise à définir, décrire et interpréter. Il retrace les phases essentielles du développement de l'enfant dans ses dimensions motrice, cognitive et affective, et présente les principales catégories de troubles infantiles ainsi que les grands regroupements nosographiques.