Les légendes du siècle. Une histoire des Jeux en douze médailles

Une joueuse de tennis française, une sauteuse en hauteur canadienne, des volleyeuses japonaises, un marathonien éthiopien, des étudiants afro-américains, un coureur finlandais, des basketteurs soviétiques, un boxeur cubain, une tireuse à l'arc tétraplégique, un aristocrate conservateur, une gymnaste russe... Autant de trajectoires d'athlètes venus des cinq continents qui ont contribué, chacun dans sa discipline, par leurs coups d'éclat, à forger la légende des Jeux organisés par le CIO depuis la fin du XIX ? siècle. Toutes et tous ont aidé à faire d'une compétition relativement marginale et fortement élitiste un événement mondial qui, tous les quatre ans, permet aux nations de se mesurer les unes aux autres. Les douze histoires racontées dans ce livre invitent ainsi à comprendre comment et pourquoi le sport est devenu un langage planétaire, entre américanisation, décolonisation et guerre froide.