Quel(s) numériques pour l'action publique ?. Horizons publics 38 - mars-avril 2024

Alors que le monde numérique est aujourd'hui fortement bousculé par la révolution de l'intelligence artificielle générative et centralisé autour des grandes plateformes mondiales, les acteurs publics et la société civile ont un rôle central à jouer pour imaginer, construire et orienter un numérique différent. Sommes-nous condamnés à subir ce numérique si éloigné des promesses d'ouverture et d'inclusion qui ont porté ses débuts ? Quelles conditions réunir pour sortir de la léthargie dans laquelle nous sommes plongés et réclamer un numérique public à la hauteur de nos attentes et de nos besoins ? Etat, opérateurs publics, collectivités locales et société civile peuvent montrer une autre voie et être les garants d'un numérique choisi et non plus subi, d'un numérique plus responsable, plus sobre, plus durable et plus inclusif, remettant le citoyen et le pouvoir d'agir au coeur de la démarche. Fidèle à sa ligne éditoriale, ce numéro d'Horizons publics explore les initiatives pionnières, donne la parole aux audacieux et réaffirme l'importance d'une action publique en réseau. Un dossier coordonné par Clément Mabi, maître de conférences à l'université de technologie de Compiègne (UTC).