Escape game Adultes Arsène Lupin et la pie voleuse

Un vol retentissant a eu lieu à Londres. Le célèbre cambrioleur Arsène Lupin a encore frappé ! Vous êtes recruté(e) par l'inspecteur Ganimard pour élucider les mystères qui entourent ce vol. Comment Arsène Lupin a-t-il procédé ? A-t-il agi seul ? Parviendrez-vous à le retrouver ? Plongez au coeur d'une aventure palpitante à travers les villes de Londres, Paris et Athènes, et lancez-vous à la poursuite d'Arsène Lupin. Cet Escape Game vous propose : - 25 énigmes à résoudre, des casse-tête et des mystères à élucider ; - des indices au fil des pages, pour vous aider si vous séchez ! - toutes les solutions en fin d'ouvrage.