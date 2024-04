Le feuilleton des Jeux d'Olympie en quatorze épisodes

Lorsque l'on toque à la maison de ses parents, le jeune Crissias ne se doute pas de l'aventure qui l'attend : il a été tiré au sort pour devenir hellanodice lors de la prochaine olympiade qui se tiendra quelques mois plus tard dans la ville d'Olympie. Son devoir sera de veiller aux normes et à l'héritage des jeux et de maintenir le respect de ses règles lors des épreuves. Le garçon qui ne sait rien faire d'autre que rêver et se disputer avec son frère Lykos n'a pas d'autre choix qu'accepter. Alors qu'une troupe d'athlètes débarque de Thessalie pour les premières sélections, et dans l'attente du voyage à Olympie, Crissias découvre donc le monde grandiose et cruel de l'olympisme.