Avec sa nouvelle série dont voici le premier tome, la reine du crime britannique Val McDermid nous transporte dans l'Ecosse des années 1970 à travers le regard d'Allie Burns, une jeune et ambitieuse journaliste d'investigation entraînée dans un monde de corruption, de terreur et de meurtre. L'année 1979 ne fait que commencer et elle apporte déjà son lot de blizzards, de grèves, de coupures d'électricité et de troubles politiques. Pour la journaliste Allie Burns, cependant, une mauvaise nouvelle est une opportunité qui se présente, celle de s'éloigner des " histoires de femmes " que les rédacteurs en chef du quotidien écossais The Clarion ne cessent de lui assigner. En nouant une alliance avec le journaliste d'investigation en herbe Danny Sullivan, Allie commence à couvrir une fraude fiscale internationale, puis les activités d'un groupe d'ultra-nationalistes écossais visant à semer le chaos à l'approche d'un référendum sur la séparation du Royaume-Uni. Leurs enquêtes attirent rapidement l'attention et valent aux deux jeunes venus de se faire de nombreux ennemis. Et, alors que la vérité est près d'éclater, Allie et Danny pourraient bien en payer le prix de leur vie. Traduit de l'anglais (Ecosse) par Perrine Chambon A propos de l'autrice : Val McDermid est une autrice au succès international dont les livres ont été traduits dans plus de quarante langues et vendus à plus de dix-neuf millions d'exemplaires dans le monde. Sa série Tony Hill & Carol Jordan, primée à plusieurs reprises, et nombre de ses romans ont été adaptés pour la télévision et la radio.