Désobéissance

Un thriller diabolique et addictif sur la folie d'un père et ses traumatismes d'enfance A son retour d'un voyage d'affaires, Guillaume voit son existence basculer. Son ex-femme et sa fille, Mia, sont retrouvées entre la vie et la mort. Malgré les soins prodigués par les secours, Mia finit par décéder. La perte brutale des deux êtres qui lui étaient le plus cher est un tournant pour Guillaume : ce traumatisme fait resurgir des fantômes du passé, le transformant peu à peu en ce père qu'il détestait. Guillaume décide alors de reconstituer sa famille à tout prix, mais jusqu'où sera-t-il prêt à aller ? Une histoire sombre qui prend place à Bruxelles dans une ambiance à la fois oppressante et mystérieuse. " Un thriller aussi jouissif que redoutable. " Pépita Sonatine, librairie Lacoste " Chaque personnage est incandescent, chaque rebondissement brûle, chaque phrase torture comme le sont les victimes de ce policier d'exception. " Gérard Collard, La Griffe noire " Une pépite qui bouscule pas mal les codes du polar. " Bob Garcia, France Bleu Nord " Quand on commence, on ne peut plus le lâcher. " Olivier Schoonejans, RTL TVI " Un polar addictif qu'on dévore le souffle court, comme une série Netflix. Un auteur belge qui maîtrise au cordeau le thriller psychologique. " Ciné Télé revue " Polar étonnant. Pitch original. Des moments haletants. Et même des frissons d'horreur. [... ] Lisez, lisez, lisez et on en parle. " Martine Huygens, librairie Mot Passant