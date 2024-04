Un homme sans mots

"Je dois à Lorenzo d'être en vie aujourd'hui" : ces mots de Primo Levi, dans Si c'est un homme, sont longtemps restés mystérieux. Qui était ce Lorenzo ? L'historien Carlo Greppi est parti à sa recherche, sans sacrifier la rigueur à l'émotion. Pour la première fois apparaît le visage de ce Juste parmi les Nations, qui protégea Primo Levi à Auschwitz, sans demande de retour. Emerge aussi un lien qui défia la grande Histoire, entre un analphabète et un lettré, un maçon et un intellectuel, tous deux piémontais, et unis à jamais par cette expérience d'humanité au sein d'un camp d'extermination. Au point que Primo Levi nomma ses enfants Lisa Lorenza et Renzo... Pourtant, Lorenzo et Primo ne sortirent jamais réellement d'Auschwitz. Une bouleversante enquête d'historien sur une fraternité de l'extrême