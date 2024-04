Arrowsmith T02

Dans un monde uchronique en pleine Première Guerre mondiale, Fletcher Arrowsmith, membre des Unités d'Elite Aérienne, est envoyé en mission secrète en territoire ennemi, afin de trouver un mystérieux allié et tenter de stopper un plan qui pourrait détruire toute l'Europe. Sur sa route, il va trouver des sorciers, des loups-garous et des trolls ennemis... et apprendre les véritables secrets de la magie.