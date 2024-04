Hello Maestro - Il était une fois… L'âge des vikings

Avec Maestro, l'Histoire n'a jamais été aussi passionnante ! Les Vikings, ces hommes du Nord, étaient de farouches guerriers et d'intrépides navigateurs. Leurs drakkars les mèneront en Sicile, à Byzance et même jusqu'à Terre Neuve... Un récit passionnant orchestré par Maestro et peuplé de personnages familiers aux enfants : Pierrette, Pierrot... A la fin du récit dix pages documentaires permettent d'approfondir sa connaissance de la période historique. Sur les rabats de la couverture, une frise chronologique en couleurs complète l'ouvrage".