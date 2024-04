Les Ombres du Pays Imaginaire . Twisted Tale, un roman graphique

Et si Wendy s'était rendue au Pays Imaginaire avec le Capitaine Crochet ? A 16 ans, la vie de Wendy Darling est bien différente de ce qu'elle s'était imaginée. Elle garde précieusement depuis quatre ans l'ombre de Peter Pan, dans l'espoir de le rencontrer et connaître enfin le monde magique d'où il vient. Ainsi, lorsque l'opportunité de voyager au Pays Imaginaire se présente, Wendy conclut un marché avec l'ennemi juré de Peter, pour qu'il l'emmène sur son navire. Mais l'île qu'elle découvre est loin d'être un lieu merveilleux : Peter est introuvable, son amie la Fée Clochette refuse de lui adresser la parole, et les êtres magiques ont un côté sombre dont elle ne se serait jamais douté. Quand le Capitaine Crochet révèle ses plans diaboliques pour détruire le Pays Imaginaire, Wendy et Clochette n'ont d'autre choix que de s'allier afin de sauver Peter Pan et son monde. Dans cette adaptation en roman graphique de la série "Twisted Tale", best-seller du New York Times, Wendy devient l'héroïne de sa propre histoire, où se mêlent courage, détermination et poussière de fée. ".