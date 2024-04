Prier 15 jours avec Antoine Chevrier. Fondateur du Prado

Pourquoi la mémoire d'Antoine Chevrier (1826-1879) demeure-t-elle vivante aujourd'hui ? Point tellement à cause de l'oeuvre qu'il a pu fonder, mais bien plus à cause de l'homme authentique qu'il a été, du "véritable disciple" de Jésus Christ qu'il a su être. C'est à Noël 1856 que le père Chevrier a ressenti l'appel spécifique que Dieu lui adressait. Il était alors vicaire depuis six ans à la paroisse Saint-André de La Guillotière, dans le faubourg ouvrier de Lyon : "C'est en méditant la nuit de Noël sur la pauvreté de notre Seigneur et son abaissement parmi les hommes que j'ai résolu de tout quitter et de vivre le plus pauvrement possible". Mort à 53 ans, précurseur de la présence chrétienne dans le monde ouvrier, Antoine Chevrier propose une authentique incarnation de l'Evangile au milieu des plus pauvres. Il a fondé une famille spirituelle : prêtres, soeurs, frères et laïcs du Prado. Christian Delorme est prêtre du Prado, délégué épiscopal pour le dialogue interreligieux dans le diocèse de Lyon. Il est particulièrement investi dans la relation avec les musulmans et présent auprès des migrants africains.