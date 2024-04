L'oxalis et l'or Tome 9

1849 Amelia et Conor maîtresse et domestique démunis luttent pour survivre pendant la Grande Famine Dans l'espoir de devenir riches du jour au lendemain ils quittent l'Irlande pour la Californie afin de participer à la ruée vers l'or Avec le duel sanglant entre le jeune Wawatashi et le major Bell puis l'arrivée d'une tornade le voyage vers la frontière de l'Ouest s'avère plus que tumultueux Un profond fossé s'est également creusé entre Amelia et Conor Tous deux se retrouvent en territoire indien et au milieu de ces étendues sans fin prennent une décision quant à leur avenir La détermination de pionniers des deux jeunes gens est encore mise à l'épreuve