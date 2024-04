Les géants Tome 8 : Nangali

Les fléaux ont commencé leur oeuvre Précédemment une pluie de météorites s'est abattue en Corée du Nord Dans le magma de ces boules de feu des créatures destructrices sommeillent et menacent l'équilibre du monde Ce fléau vient de toucher aussi l'Australie où habite Nangali Face à ce cataclysme mondial la mère de cette jeune fille de 11 ans décide de prendre la route pour rejoindre son père à Uluru Même si Nangali n'a pas vu son père depuis des années elle pourra se mettre à l'abri dans cette région sauvage où les étoiles brillent avec une incroyable intensité la nuit Pendant ce temps en Corée Moon qui a découvert ses pouvoirs s'est lancée à la recherche des autres Géants capables de combattre ces fléaux En compagnie de son Géant Ungdy elle ne va pas tarder à retrouver Nangali pour l'encourager à réveiller à son tour son propre Géant Si Nangali parvient à révéler ses forces elle sera une alliée de taille pour Moon Ensemble elles pourront peut-être sauver l'humanité Mais comment Nangali va-t-elle réussir à entrer en contact avec son Géant Et que se cache-il vraiment au coeur des météorites Pourquoi les fléaux semblent avoir des objectifs différents selon l'endroit où ils atterrissent et à qui obéissent-ils Alors que le chaos règne sur Terre plus que jamais le salut de l'Humanité passe par le courage de ces enfants liés à cette nouvelle génération de Géants puisant leurs forces dans les planètes de notre système solaire Après un premier cycle best-seller le tout nouveau cycle tient toutes ses promesses L'équipe d'artistes est toujours composée de Lylian au scénario et de Paul Drouin à la Direction artistique Paul Drouin Luisa Russo et James Christ s'attèleront au dessin avec Charline Forns qui rejoint l'équipe au tome 8 Ingrid Chabbert viendra épauler Lylian au scénario Il n'en faudra pas moins pour mettre en scène ce nouveau casting d'enfants et de géants qui nous emmènent à la découverte de nouveaux pays Dans ce tome 8 nous irons en Australie pour un récit toujours nourri d'action et de nouvelles rencontres dans un cycle qui permettra de développer les origines de ces Géants Comme pour le tome 7 cet album contient 2 cartes supplémentaires à collectionner