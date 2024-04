Seules deux des huit représentantes des Maisons ont survécu aux épreuves de la Maison de Canaan : Ianthe la Deuxième et Harrow la Neuvième, désormais Harrow la Première, Lycteure de l'Empereur des Neuf Maisons. Elles embarquent à bord du vaisseau spatial de l'Empereur, le Mithraeum. Leur mission : échapper au Monstre de la Résurrection qui poursuit inlassablement l'Empereur jusqu'aux confins de l'univers... Récit mettant en scène une héroïne non fiable et variation(s) sur l'intrigue de "Gideon la Neuvième", cette foisonnante et impressionnante suite déroutera les fans, pour mieux les saisir implacablement à la fin du volume.