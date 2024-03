Les Survivants d'Ormélion Tome 2

Après avoir chassé ses derniers doutes, Aglédios a su convaincre la sorcière Mina de l'aider à rebâtir Ormélion côtés des quelques survivants. Mais le mal a également frappé ailleurs et des réfugiés affluent en direction de la colonie, rendant la question de la nourriture encore plus urgente. Entre les attaques de montres et les manigances de l'Eglise, le nouveau dirigeant d'Ormélion saura-t-il se montrer à la hauteur de la tâche ? La création et le destin d'une communauté après le chaos : Les Survivants d'Ormélion est un récit de survie et de reconstruction.